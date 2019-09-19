Екатерина Варнава влипла в самый настоящий конфуз. На модном показе известного бренда артистка столкнулась с незнакомкой в точно таком же платье.

Екатерина Варнава влипла в самый настоящий конфуз. На модном показе известного бренда артистка столкнулась с незнакомкой в точно таком же платье.Звезда телеканала ТНТ прибыла в Милан вместе со своей близкой подругой и коллегой по цеху Натальей Еприкян. Знаменитости решили устроить себе итальянские каникулы. В это время там проходил модный показ дома Prada, куда известные модницы, конечно же, поспешили заглянуть.Все шло прекрасно. Девушки отлично веселились и отдыхали, пока не случилось страшное – подруга Варнавы заметила незнакомую красавицу в точно таком же платье, как и у Екатерины. Впрочем, стоит отметить, что звезды ТНТ отнеслись к происходящему с фирменным юмором."Все красивые, а Катька опозорилась!", – передает слова Еприкян . Девушка сразу же начала подкалывать подругу, однако Варнава оказалась не так проста, как казалось. Она иронично назвала свой прокол "фиаско", но в то же время и заявила, что чувствует себя "богатой телочкой".На последующих кадрах, опубликованных на личной странице Екатерины в социальной сети Инстаграм, Наталья спрашивала подругу – останется ли она после такого провала или останется. Конечно же, боевая звезда шоу на ТНТ Comedy Woman заявила, что не намерена сдаваться без боя."Из нас двоих должна остаться только одна. А я физически сильнее", – дерзко заявила звезда российского эфира. Впрочем, уже на следующих видео Варнава от души веселилась, разгуливая по площадке мероприятия.