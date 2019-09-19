Екатерина Варнава влипла в самый настоящий конфуз. На модном показе известного бренда артистка столкнулась с незнакомкой в точно таком же платье.
Екатерина Варнава влипла в самый настоящий конфуз. На модном показе известного бренда артистка столкнулась с незнакомкой в точно таком же платье.
Звезда телеканала ТНТ прибыла в Милан вместе со своей близкой подругой и коллегой по цеху Натальей Еприкян. Знаменитости решили устроить себе итальянские каникулы. В это время там проходил модный показ дома Prada, куда известные модницы, конечно же, поспешили заглянуть.
Все шло прекрасно. Девушки отлично веселились и отдыхали, пока не случилось страшное – подруга Варнавы заметила незнакомую красавицу в точно таком же платье, как и у Екатерины. Впрочем, стоит отметить, что звезды ТНТ отнеслись к происходящему с фирменным юмором.
"Все красивые, а Катька опозорилась!", – передает слова Еприкян . Девушка сразу же начала подкалывать подругу, однако Варнава оказалась не так проста, как казалось. Она иронично назвала свой прокол "фиаско", но в то же время и заявила, что чувствует себя "богатой телочкой".
На последующих кадрах, опубликованных на личной странице Екатерины в социальной сети Инстаграм, Наталья спрашивала подругу – останется ли она после такого провала или останется. Конечно же, боевая звезда шоу на ТНТ Comedy Woman заявила, что не намерена сдаваться без боя.
"Из нас двоих должна остаться только одна. А я физически сильнее", – дерзко заявила звезда российского эфира. Впрочем, уже на следующих видео Варнава от души веселилась, разгуливая по площадке мероприятия.