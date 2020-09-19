19 сентября - День Архангела Михаила. В Библии Михаил упоминается как воин войска Господня.

19 сентября - День Архангела Михаила. В Библии Михаил упоминается как воин войска Господня. В честь него построено много церквей. Во Владимирском храме на Студеной горе в эти минуты проходит божественная литургия, а 13 часов начнется водосвятный молебен. Святая вода сегодня считается особо оздоравливающей. Ну а мы напомним вам историю храма.Поруганная, но восстановленная. Уникальная по своей архитектуре церковь Архангела Михаила отмечает уже 127 день своего рождения. Ее строительство началось осенью 1891 года с просьбы отставного капитана Федора Григорьевича Архангельского. Это он выбрал место на Студеной горе , отметив его живописность и прекрасное положение. "Владимирские епархиальные ведомости" напишут, что в день закладки камня в основание храма шел проливной дождь, но как только крестный ход вышел из Успенского собора , неожиданно погода улучшилась. Изящное сооружение в византийском стиле- постройка губернского инженера Ивана Карабутова. Во Владимире им также построен комплекс католического костёла. Средний престол освящен в честь Архистратига Михаила , боковые - во имя Святителя Николая Чудотворца и преподобного Феодора Освящённого. Храм славится своими уникальными акустическими свойствами.Храм распишет палехский богомаз Н. Сафонов, а Иконостас изготовит из чёрного дуба московский художник Э. Бетте . Вот только в 1929 году церковь будет закрыта. И с ее внутренним убранством поступят безбожно. Все будет конфисковано , а 5 колоколов переплавят для нужд индустриализации. Их звон якобы мешал заниматься учащимся механического техникума , что напротив. Храм превратится в склад . И свою новую жизнь начнет лишь в 80-е. Будет восстановлена звонница, на колокольню поднимут и 5 колоколов, отлитых в Воронеже. Среди них будет и чудом уцелевший и найденный в Клязьме прежний старый колокол ..7 июня 2010 на купол храма вновь поднимут хрустальный крест. Его изготовят из нержавеющей стали с золотистым нитрид- титановым покрытием в Чебоксарах. Хрустальные вставки - их 38- воссоздадут гусевские мастера под руководством заслуженного художника России Владимира Касаткина.Отец Анатолий - настоятель храма Архангела Михаила: "Всё было снесено, мы воссоздаем то, что должно быть. Вот эта часть называется стакан, потом луковица и крест. В настоящее время - это уже третье поднятие креста".Чертежи нового креста создадут по архивным материалам. Его стремились сделать похожим на тот зеркальный , что венчал храм в 1893-ом . Современную конструкцию оборудуют внутренней подсветкой- особо красивой в ночное время. Высота креста-полтора метра, вместе с ним церковь достигнет 31 метра. А через год реконструкция храма будет продолжена . (съемка июль 2011 г) На его фасаде появится еще одна достопримечательность - икона в мозаичном стиле с изображением святого Уриила. Один из 8-ми архангелов- просветитель и наставник заблудших , повелитель грома и служитель света истины будет создан владимирским иконописцем Александром Зайчиковым, который специально для этого приедет из Финляндии.Александр Зайчиков художник - иконописец: "Техника очень древняя. Она говорит о вечном. Сейчас во многих мстах сохранились мозаичные полы. Мозаика в древности использовалась и материал настолько прочный, что я думаю, эти иконы как послание нашим будущим потомкам".Возвращение этих медальонов стало последней точкой в долгой истории возрождения храма.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин."Вести-Владимир".