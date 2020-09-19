И уже сегодня каждый из нас может совершить хороший поступок- помочь людям с онкозаболеваниями.

Завтра день - Общественно - полезного человека не будем стоит забывать о добрых делах. И уже сегодня каждый из нас может совершить хороший поступок- помочь людям с онкозаболеваниями. И во Владимире открывается 2-ой благотворительный фестиваль Добрый Владимир. Помощи будут рады любой - можно принести памперсы, пеленки . Вам самим будет приятно провести там время, побывав на всевозможных мастер-классах, благотворительной ярмарке. Почетными гостями события станут и участники мотоклуба Ночные волки. В эти минуты байкеры на станции переливания крови во Владимире сдают кровь для помощи больным людям, а затем направятся на фестиваль. Ну и конечно, вас встретят любимые исполнители Тимофей Копылов и Рекорд Оркестр, а также фолк- бэнд Колокол.