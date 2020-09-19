В День устраивания спонтанных чаепитий не можем вас оставить без экзотического ритуала. На субботнее таинство приглашает Анастасия Сахарова .

В День устраивания спонтанных чаепитий не можем вас оставить без экзотического ритуала. На субботнее таинство приглашает Анастасия Сахарова .- В китайской чайной церемонии чай - это не просто напиток. Это искусство. И в древности к чаю допускали либо хозяина дома, либо чайного мастера. Вот перед нами Алексей Витик, он знает древние тайны заваривания чая - Перед нами стоит чайная доска. Без нее не может обходиться ни одна чайная церемония. И каждый предмет на чайной доске имеет свой особый философский смысл.Сорт Те гуанинь -зеленый улун или "дипломатический чай". Его еще называют "железной богиней милосердия" - так как во вкусе присутствуют железные нотки.В Китае именно с Те гуаниня начинается дегустация. Чай насыпают в чахэ - коробочку для знакомства с чаем. Затем в гайвань - еще один важный предмет - здесь чай раскрывается. И переливаем его в ча хай.Алексей Витик - чайный мастер: "Ча хай - это море чая в переводе с китайского. Либо гун дао бэй-чаша справедливости. Этот предмет необходим для того, чтобы настой перемешался в этой чаше . И каждому досталось по справедливости".Согласно китайской философии, кто соблюдает все правила чайного ритуала, обретает мудрость. На чайной церемонии должны присутствовать пять стихий. Вода - чай. Огонь - на столе обязательно стоит свечка. Дерево - и чайная доска и сам чайный лист. Земля - посуда, сделанная из даров земли. И металл. Он часто олицетворяет самого человека - как мощную движущую силу.- Китайский чай пьется только из маленькой посуды. Потому что его заваривают несколько раз. И каждый раз вкус раскрывается по-новому.Черный, зеленый, красный чай. Улуны, пуэры, травяные смеси. У каждого свои целебные свойства.Алексей Витик рассказывает секрет: сорта можно смешивать между собой. В его чайном "купаже" три вида чая - шу пуэр, цзынь ло и габа.Алексей Витик - чайный мастер: "Эти три сорта чая дают очень сильный бодрящий и тонизирующий эффект. А сорт чая габа также улучшает работу головного мозга".Есть и очень необычные сорта. Синий тайский чай "анчан" готовится из голубых цветков Клитории. Очень полезен, особенно для женского организма, рассказывает чайный мастер. При заваривании становится ярко-бирюзовым. Чем особенно привлекает девушек, говорит Алексей Витик. Он постоянно совершенствует чайную культуру. Даже придумал чайные коктейли.Алексей Витик - чайный мастер: "И как этот чай называется? - Это эльфийский чайный коктейль, молочный улун с добавлением двух сиропов. А вот каких, не скажу - это секрет."Конечно, древние китайские церемонии сопровождались беседами. Деловыми и светскими. Но настоящее китайское чаепитие должно проходить в полной тишине. Чтобы ничто не отвлекало от наслаждения самим процессом.Анастасия Сахарова, Александр Чунаев."Вести-Владимир".