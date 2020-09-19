Все работы на отрезке с 108 по 115 идут по графику и завершатся в декабре.

Капитальный ремонт М-7 «Волга» возле деревни Омутищи Владимирской области выполнен на 75%. Специалисты заменили дорожную одежду, построили систему водоотвода и уложили новое покрытие на участке с 112 по 115 км. Движение на данном участке открыто по четырем полосам. На 113-м км обустроена разворотная петля, которая позволит безопасно развернуться в обе стороны. Дорожники укрепили обочины, смонтировали электроосвещение и продолжают устанавливать барьерное ограждение.На участке с 108 по 112 км движение переведено на отремонтированные полосы московского направления. Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, до середины октября специалисты завершат капитальный ремонт полос в сторону Владимира. В настоящий момент здесь заканчивается устройство земляного полотна и слоев дорожной одежды.Кроме того, в деревне Новые Омутищи идет монтаж шумозащитных экранов, обустраиваются местные проезды и тротуары вдоль домов. Напомним, начиная с 2017 года Росавтодор реализует масштабный проект по капитальному ремонту 24 км дороги М-7 «Волга» с 94 по 118 км. По его результатам будет обеспечено безопасное движение на протяжении всего участка федеральной трассы, проходящей через населенные пункты Киржач, Покров, Новые Омутищи и Новое Аннино. В предыдущие годы капитально отремонтированы участки с 94 по 101 км и с 103 по 107 км.(Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород )