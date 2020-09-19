Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.- Бог простит, а суд накажет. Во Владимире поймали похитителей икон из чувашского монастыря.- Маленькая явка – большая проблема. В регионе подводят итоги единого дня голосования.- Это «жжж» неспроста. В Муроме жители частного сектора судятся с соседом-пасечником.- Состояние критическое. Жители поселка Воровского под Судогдой могут остаться без ФАПа.- Последний из рода Рюриковичей. В Александрове музею передали бюст сына Ивана Грозного.- И... Скорбь «Искупления». Драмтеатр представил первую премьеру сезона – спектакль о блокаде.