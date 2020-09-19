Переместимся на воздушные полотна и будем учиться воздушной гимнастике.

А теперь сменим местоположение. Переместимся на воздушные полотна и будем учиться воздушной гимнастике. Юлия Шувалова уже готова испробовать новый вид спорта на себе.- Да, здравствуйте, Татьяна. Сегодня мы будем парить в воздухе, докажем, что нет ничего невозможного! И в этом нам помогут воздушные гимнасты. Научимся у них летать.Равномерное распределение нагрузки, тренировка гибкости и координации, удовольствие от полета и адреналин - все это нас сегодня ждет на воздушной гимнастике. Когда смотришь на выступление спортсменов захватывает дух. Возникает ощущение невероятной легкости. Когда к упражнениям приступаешь сам, понимаешь, сколько сил и тренировок требуется для выполнение каждого элемента.Кристина Сапилова, тренер по воздушной гимнастике: "Воздушная гимнастика - это направление, которое пришло к нам из цирка. Упражнения выполняются на различных снарядах. Кольцо, воздушные полотна, стропы, также у нас есть опыт занятия на кубе и петле".У меня совершенно нет девочек с гимнастическим прошлым, может быть 1-2. А так девочки приходят в основном с нуля, либо с небольшой танцевальной подготовкой. Всё, что они делают здесь - это благодаря их упорству, этого они добились можно сказать самостоятельно. Можно заниматься как фитнес направление. У меня ходят взрослые девушки, некоторым уже за сорок, у некоторых взрослые дети. Им очень нравится, они ходят для поддержания формы. И также можно заниматься этим более профессионально ездить на чемпионаты. Зависит от цели человека. И во взрослом возрасте тоже ездят на чемпионаты. На начальных этапах страха высоты быть не может, потому что все базовые элементы выполняются с пола, все базовые замотки. Дальше возможен небольшой страх, но это все можно преодолеть, благодаря большому желанию и трудолюбию. Самое ценное в этом виде спорта - это люди, дети с огромным желанием и горящими глазами.Вероника Тарасова, воздушная гимнастка: "Я занимаюсь только первый год. Я ездила на двое соревнований. На первых я заняла второе место, а на вторых мы без мест. Я просто как участник. Когда я первый раз захотела пойти на воздушную гимнастику, мне очень понравилось, как они делают обрывы, шпагаты. Это выглядело так красиво. И я решила попробовать".Юлия Шувалова: "Если вы мечтаете летать, воздушная гимнастика - точно ваш вид спорта. Правда сложные трюки удаются не сразу, их нужно повторять десятки, а может быть даже сотни раз. Главное не боятся высоты и верить в себя".