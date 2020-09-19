Новый автомобиль предназначен для транспортировки новорождённых с различной патологией и экстремально низкой массой тела.

Шансы спасти жизнь ребенка стали выше. Во Владимире областная детская клиническая больница приобрела современный реанимобиль для транспортировки новорождённых. Новый автомобильпредназначен для транспортировки новорождённых с различной патологией и экстремально низкой массой тела – от 500 граммов. Оноснащён новейшим аппаратом искусственной вентиляции лёгких, инфузоматом для введения лекарственных средств, электроотсосом для санации дыхательных путей, мониторами для наблюдения за жизненно важными функциями.Кроме того, реанимобиль оборудован мобильным инкубатором (кювезом) для поддержания оптимального температурно-влажностного режима, шумоизоляции и защиты от вибраций.Напомним, что в июле этого года технический арсенал Областной детской клинической больницы также пополнился современным для проведения малоинвазинвных операций. Это позволило улучшить качество оперативного лечения новорожденных и детей постарше.Медицинская техника приобретена за счет средств нормированного страхового запаса территориального Фонда обязательного медицинского страхования.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)