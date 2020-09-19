Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства

В Костромской области снят ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.Власти разрешили возобновить работу детских игровых комнат, аттракционов и игровых аппаратов.Предприятия, организующие детские развлечения, должны сообщить о намерении возобновить деятельность в региональный Роспотребнадзор. При этом работа лабиринтов и сухих бассейнов все еще запрещена.Кроме того, теперь в области разрешено проводить свадьбы, банкеты и поминальные обеды не только на открытых площадках, но и в залах. Число гостей не должно превышать 30 человек.