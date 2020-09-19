А во Владимире целых 2 дня богатырских игр!

- Свобода и адреналин в крови. Уверены, что сегодня в Коврове не будут пустовать крытые трибуны на трассе Южной спортивной школы. А это 3000 мест с обзором на всю трассу. В 10 утра торжественно откроются Чемпионат и первенство России по мотоциклетному спорту. Участниками главного старта года станут 200 лучших спортсменов со всей страны, 20 из них представляют 33 регион.- Не придется скучать и в Судогде. Там всех ждут на "День леса". Программа настолько обширна, что надо постараться попасть везде. Этно- экологический фестиваль "Синеборье" на 10 площадках, концерты, мастер- классы , реконструкция, чайные церемонии и народные забавы, аттракционы и торговля дарами леса. Старт 13.00 .- А самому Коврову сегодня 242 года. На день рождения зовут всех. Выставка оружия, Национальный хоровод России, Фестиваль уличного кино, фейерверк и много веселого и игрового. С утра - до глубокого вечера.- А во Владимире целых 2 дня богатырских игр! Вот уж есть, на кого посмотреть и где себя показать - силовой экстрим, национальные единоборства, турнир по киле - русской забаве, мастер- классы. Организатор и участник соревнований чемпион мира по силовому экстриму, владимирский богатырь Александр Лысенко. Соборная площадь уже готовится ! Начало 13.00