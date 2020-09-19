К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек.

Сигнал о возгорании поступил утром в Петушинском районе.Туда выехали пожарно-спасательные подразделения, которыми был ликвидирован пожар на площади120 кв. м., сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет, причины пожара выясняют дознаватели.(Фото:пресс-служба МЧС по Владимирской области)