Он отмечается 19 сентября

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поздравил жителей региона с днем оружейника:"Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного комплекса Владимирской области!Примите искренние поздравления с Днём оружейника, который объединяет всех, кто посвятил свою жизнь укреплению оборонного потенциала нашего государства.Мы гордимся теми, чей пытливый ум проникал в тайны природы, впитывал лучшее из мировых практик, а потом благодаря таланту, мастерству, творческому подходу к делу создавал уникальное отечественное оружие, имеющее непревзойдённые технические характеристики.Во Владимирской области городом оружейников по праву называют Ковров. Во время Великой Отечественной войны Ковровский завод имени Киркижа, который впоследствии назвали именем Дегтярёва, поставил фронту около полутора миллионов единиц различного оружия. Трудно представить Победу без ручных и танковых пулемётов, пистолетов-пулемётов Шпагина, противотанковых ружей, авиационных пушек ШВАК из Коврова.Уверен, что профессия оружейника будет в почёте во все времена. Сегодняшние мастера демонстрируют не меньшую изобретательность, чем их прославленные предки. Крепкие трудовые традиции продолжают жить на оборонных предприятиях по сей день. В конструкторских бюро российских городов не прекращается разработка и выпуск передовых, не имеющих зарубежных аналогов средств вооружения. Это позволяет нашей армии оставаться одной из самых боеспособных и хорошо оснащённых в мире.День оружейника – праздник учёных, конструкторов, рабочих, организаторов производства. Спасибо вам за труд! Благодаря вам страна никогда не почувствует ужас военных вторжений и угроз врага.От всей души желаю всем вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых достижений во славу России и нашей любимой Владимирской области!"