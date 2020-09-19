Сегодня в России- День оружейника. Люди этой профессии ценились всегда. Мы с Александром Сыпченко приглашаем вас на владимирский стенд. Познакомимся с теми, для кого оружие тоже часть профессии.

Сегодня в России- День оружейника. Люди этой профессии ценились всегда. Мы с Александром Сыпченко приглашаем вас на владимирский стенд. Познакомимся с теми, для кого оружие тоже часть профессии.Правильная техника и олимпийское спокойствие. В стрелковом спорте важен каждый компонент. На стенде под Владимиром тренируются лучшие спортсмены со всей страны. Разновидности стендовой стрельбы "скит" и "трап" даже входят в программу летних олимпийских игр. Они различаются только по форме стенда, круглый и траншейный соответственно. Многократный чемпион Владимирской области Иван Аксёнов признается, для того чтобы добиться успеха в стрельбе нужны ежедневные тренировкиИван Аксёнов, председатель федерации стендовой стрельбы Владимирской области: "Здесь тренируются спортсмены, тренируются охотники, но если для спортсмена это элемент тренировки, подготовка к большим соревнованиям, то для охотников это просто необходимо. Те кто не стреляет на стенде , у него мало шансов успешно охотиться".Соревнования проводятся только на открытых стрельбищах. Стрельба ведётся дробью из гладкоствольных ружей. Для каждого стрелка оно подгоняется индивидуально.Иван Аксёнов, председатель федерации стендовой стрельбы во Владимирской области: "Типичное спортивное ружье, видите я сразу переламываю потому что на стенде необходимо все время держать переломанным. Называется "Perazzi". Вот из этого оружия, из такого же точно оружия выиграны все олимпиады, чемпионаты мира, чемпионаты Европы естественно".Любопытно, что в начале 20 века спортсмены стреляли по живым голубям. Затем из соображений гуманности их заменили на специальные тарелочки. Теперь они имитируют не только полет птицы , но и даже бег зайца.Иван Аксёнов, председатель федерации стендовой стрельбы во Владимирской области: "Вот это как утка садится вечером".Первый автоматический станок для производства тарелок был создан в 1947 году. В их основе был пек - специальный состав из дегтя или керамика. Расцветка , как правило, яркая , для того, чтобы ее разрушение было более заметным. Диаметр разный. Самая большая -"олимпийская", она чуть больше 10 ти см, а вот тренировочные, как правило, меньше и не имеют установленного размера. Самое главное, чтобы каждая тарелка имела понятную траекторию полета.Александр Сыпченко, корреспондент: "У стрелков есть выражение "Стреляет ружье, а попадает приклад". Из чужого ружья новичку попасть вдвойне тяжело. Дай! Попал!"Зрительский интерес этому виду спорта растет. В следующем году на олимпиаде в Токио на соревнованиях по стрельбе будет разыграно 15 комплектов наград. У российских спортсменов есть все шансы стать олимпийскими чемпионами, и в очередной раз доказать : для них нет недостижимых целей.Александр Сыпченко, Александр Чунаев."Вести-Владимир"