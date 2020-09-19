По информации очевидцев, от дебошира исходил очень сильный запах алкоголя.

По Сети на днях широко разошлись кадры, на которых явно нетрезвый мужчина, представившийся сотрудником полиции нападает на прохожих. Инцидент произошел во Владимире на улице Горького. Молодые люди подъехали к дому, чтобы высадить своего друга. Вдруг появилась другая машина, за рулем которой находилась пьяная женщина. Из машины предположительно вышел сотрудник полиции. Повздорив с оппонентами, он руками выбил лобовое стекло машины — в попытке вытащить водителя и пассажиров из салона. По информации очевидцев, от дебошира исходил очень сильный запах алкоголя.В пресс-службе УМВД по Владимирской области отметили, что в этот день у сотрудника был выходной. На данный момент проводится служебная проверка по данному факту, по ее результатам виновный будет уволен из органов внутренних дел или получит административный штраф(Фото: Инцидент Владимирская область)