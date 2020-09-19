Он не отчитался о доходах.

Как выяснила прокуратура, один из депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Боголюбовское не предоставил, как было положено, сведений о своих доходах и имуществе. Такие нарушения влекут освобождение депутат от должности. ​В этой связи межрайонным прокурором в указанный выше Совет народных депутатов внесено представление с требованием решить вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. ​По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования полномочия депутата досрочно прекращены в связи с утратой доверия.