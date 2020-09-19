Частица Вечного огня отправилась от стен Кремля на мемориал энергетикам-героям.

Частица Вечного огня отправилась от стен Кремля на мемориал энергетикам-героям. Торжественная церемония прошла в Александровском саду в Москве. Участвовали Ветеран Великой Отечественной войны, энергетик со 45-летним стажем Владимир Степичев и Генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.Мемориал «Памяти героев-энергетиков» создан по инициативе Генерального директора «Россетей» Павла Ливинского и Губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Торжественное открытие запланировано на завтра ко Дню Оружейника. Вечный огонь будет зажжен перед обелиском в форме высоковольтной опоры линии электропередачи.Торжественная церемония прошла с участием роты Почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Безопасность передачи частицы Вечного огня обеспечивают специалисты АО «МОСГАЗ»@megapascal. Работники газового хозяйства Москвы обслуживают устройство Вечного огня с самого первого дня его зажжения у кремлевских стен.