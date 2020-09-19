Вырастить персик в нашем прохладном климате считалось диковинкой.

В эту субботу фруктовый сок на завтрак всем обязателен! Почему сегодня Международный День сока. Он учрежден в 2010 году по предложению Международной ассоциации производителей соков. Его поддержали сразу Испания, Польша и Турция. Присоединилась к ним через 3 года наша страна. Около 15 литров сока в год приходится в среднем на каждого россиянина. Лидерство у Германии- 28 л. У каждого свои соковые предпочтения. А вот у владимирского воспитателя Ольги Шмелевой этой осенью персиковое настроение.Вырастить персик в нашем прохладном климате считалось диковинкой. Но опыт обычных садоводов доказывает, что это возможно. Первый урожай персиков Ольга Алексеевна получила уже на первый год посадки, правда было всего несколько плодов. Этой осенью дерево сплошь ими усеяно. На зиму дерево хозяйка не укрывает. Лишь вокруг укладывает скошенную траву. А весной проводит глобальное обрезание прироста новых ветвей. Это важно для роста новых мощных побегов.