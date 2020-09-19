Песенные традиции и обряды коллектив узнаёт от старшего поколения - по крупицам собирает народное творчество.

Межрегиональный народный фестиваль «Фоминская околица» - проект по сохранению культурного, исторического наследия и народного творчества. Ансамблю «Селяночка» села Фоминки - 31 год.Песенные традиции и обряды коллектив узнаёт от старшего поколения - по крупицам собирает народное творчество. Чтобы народный фольклор жил, требуется большая любовь, чуткость и внимательность к этому делу. Самому юному участнику ансамбля - пять лет. Пока коллектив участвует в фестивалях дистанционно, но участники надеются, что скоро распевы народных песен можно будет услышать очно. И не только во Владимирской области.