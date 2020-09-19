«ГАЗель» проехала в автономном режиме более 240 километров.

Беспилотный автомобиль впервые в России осуществил перевозку груза между городами. «ГАЗель» доставила из Владимира в Москву около тонны овощей. Беспилотник отправился в путь ночью, когда на дорогах было минимальное количество автомобилей. Автомобиль проехал в автономном режиме более 240 километров. На протяжении всего маршрута за работой систем и дорогой следил инженер, который находился за рулём.«Затраты на перевозку в 1500 рублей также включали гонорар водителя-инженера. В случае если бы доставка проходила без инженера, стоимость бы перевозки составила менее 1000 рублей. Однако Россия в настоящий момент соблюдает международную конвенцию 1968 года, по правилам которой за рулём транспортного средства должен находиться человек. Неважно, беспилотный он или нет», — ТАСС слова официального представителя НТИ «Автонет» Ярослава Федосеева.(Фото: ТАСС)