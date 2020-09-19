Всего в регионе зарегистрировали уже 6906 случаев заболевания COVID-19

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили еще 35 случаев заболевания коронавирусом:9 во Владимире,7 в Александровском районе,6 в Меленковском районе,4 в Селивановском районе,4 в Ковровском районе,2 в Собинском районе,1 в Камешковском районе, 1 в Киржачском районе,1 в Гусь-Хрустальном районе.Всего в регионе зарегистрировали уже 6906 случаев заболевания COVID-19, сообщает Роспотребнадзор. Все больные находятся под меднаблюдением.