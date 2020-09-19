На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией- 9 во Владимире,- 7 в Александровском районе,- 6 в Меленковском районе,- 4 в Селивановском районе,- 2 в Собинском районе,- 4 в Ковровском районе,- 1 в Камешковском районе,- 1 в Киржачском районе,- 1 в Гусь-Хрустальном районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6906 случаев заболевания.- 1226 во Владимире,- 973 в Гусь-Хрустальном районе,- 697 в Петушинском районе,- 648 в о. Муром,- 605 в Ковровском районе,- 505 в Александровском районе,- 380 в Вязниковском районе,- 322 в Собинском районе,- 308 в Юрьев-Польском районе,- 228 в Кольчугинском районе,- 204 в Меленковском районе,- 168 в Судогодском районе,- 149 в Киржачском районе,- 137 в Суздальском районе,- 107 в Селивановском районе,- 92 в Камешковском районе,- 87 в Гороховецком районе,- 70 в Радужном.Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.