На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 35 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
- 9 во Владимире,
- 7 в Александровском районе,
- 6 в Меленковском районе,
- 4 в Селивановском районе,
- 2 в Собинском районе,
- 4 в Ковровском районе,
- 1 в Камешковском районе,
- 1 в Киржачском районе,
- 1 в Гусь-Хрустальном районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6906 случаев заболевания.
- 1226 во Владимире,
- 973 в Гусь-Хрустальном районе,
- 697 в Петушинском районе,
- 648 в о. Муром,
- 605 в Ковровском районе,
- 505 в Александровском районе,
- 380 в Вязниковском районе,
- 322 в Собинском районе,
- 308 в Юрьев-Польском районе,
- 228 в Кольчугинском районе,
- 204 в Меленковском районе,
- 168 в Судогодском районе,
- 149 в Киржачском районе,
- 137 в Суздальском районе,
- 107 в Селивановском районе,
- 92 в Камешковском районе,
- 87 в Гороховецком районе,
- 70 в Радужном.
Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.