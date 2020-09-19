Во время продолжившейся ссоры женщина нанесла удар ножом в спину своему оппоненту.

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы.Предварительным следствием установлено, что в мае текущего года между обвиняемой и 33-летним потерпевшим, находившимися в одной компании, возник конфликт, в результате которого мужчина толкнул фигурантку. Обвиняемая ушла домой, взяла кухонный нож и вернулась. Во время продолжившейся ссоры женщина нанесла удар ножом в спину своему оппоненту, после чего скрылась с места инцидента. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.Сотрудники полиции, получив сообщение о происшествии, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого злоумышленница была задержана. Свою вину в содеянном она признала.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.(Фото:Pixabay)