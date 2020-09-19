19 и 20 сентября на автодроме Нижегородское кольцо состоится предпоследний этап сезона Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Зрители смогут понаблюдать за соревнованием лишь второй раз за сезон.

19 и 20 сентября на автодроме "Нижегородское кольцо" состоится предпоследний этап сезона Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ). Зрители смогут понаблюдать за соревнованием лишь второй раз за сезон.Появление болельщиков на трибуне положительно влияет на гоночные коллективы. Они гораздо усерднее готовятся к соревнованиям: пилоты настраиваются на честную борьбу, а механики делают все, чтобы у гонщиков были самые быстрые автомобили.Во время предыдущих этапов отличился Андрей Севастьянов. Гонщикподнялся на несколько позиций в зачете "Туринг-Лайт". Если мастер спорта повторит свой успех, то место в тройке лидеров ему обеспечено. Стоит отметить, что Севастьянов в разные годы поднимался на пьедестал "Нижегородского кольца", а однажды – на верхнюю ступень.В юниорском классе также будет наблюдаться напряженная борьба. За первое место поборется Егор Ганин. Несмотря на то, что молодой человек в настоящий момент довольно далеко находится от первой строчки, он сможет удивить, ведь автомобильный спорт непредсказуем. Конкуренцию Егору составит Кирилл Захаров, который начал сезон только две недели назад.Место в первой десятке класса S1600 пророчат 17-летнему Александру Буйлову. Сейчас юноша находится на 11 месте. Чтобы подняться в турнирной таблице, гонщику необходимо отыграть всего девять очков.Попасть на автодром можно по билетам как в первый, так и во второй гоночные дни. Трансляция соревнования будет организована на ютуб-канале СМП РСКГ.