Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 85% за два дня.

Явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) составила 85% за два дня.Начался третий день голосования на выборах в Государственную Думу. Россияне, которые пока не сделали свой выбор, еще могут исполнить свой гражданский долг. Избирательные участки и онлайн-голосование будут работать до 20:00.Например, порядка 300 тысяч москвичей, которые подавали заявку на ДЭГ, еще не вошли в систему в дни выборов. За два дня в онлайн-голосовании приняли участие 1,7 миллиона жителей столицы. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве.Москвичам, которые зарегистрировались на ДЭГ, напомнили, что сделать свой выбор можно на портале . Проголосовать на избирательных участках им нельзя.Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в России с 17 по 19 сентября 2021 года. В реестр онлайн-избирателей были включены два миллиона москвичей. Стоит отметить, что в первый день в ДЭГ приняли участие порядка миллиона жителей столицы.Ранее , что Общественный штаб практически не зафиксировал жалоб на онлайн-голосование. Во время наблюдения произошел только один инцидент. На избирательный участок пришел гражданин, который зарегистрировался на ДЭГ.