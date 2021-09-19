Центральная избирательная комиссия России опубликовала первые результаты выборов в Государственную Думу восьмого созыва.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала первые результаты выборов в Государственную Думу восьмого созыва.После обработки 9,4% протоколов лидирует "Единая Россия" – 38,87% голосов. На втором месте идет КПРФ – 25,02%.На третьем месте Либерально-Демократическая партия – 7,85%. На четвертом месте расположилась партия "Новые люди" – 7,85% голосов.Замыкает пятерку лидеров партия "Справедливая Россия". У нее пока 6,66% голосов.Другие партии в настоящий момент не преодолевают пятипроцентный барьер.Новость дополняется.