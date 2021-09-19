Герман Клименко заявил о прозрачности онлайн-голосования благодаря блокчейну.

Герман Клименко заявил о прозрачности онлайн-голосования благодаря блокчейну.Выборы депутатов Государственной Думы РФ подходят к логическому завершению – скоро в Москве начнется подсчет голосов. С 17 по 19 сентября у жителей столицы была уникальная возможность реализовать свое избирательное право через дистанционное электронное голосование. Эксперты считают онлайн-систему надежной и безопасной.Так, глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко подчеркнул, что благодаря техническим возможностям ДЭГ является прозрачной системой. О высокой надежности платформы для онлайн-выборов эксперт рассказал АГН "Москва".По его мнению, с помощью блокчейна можно зафиксировать время событий, происходящих во время дистанционного голосования, которое невозможно оспорить, потому что соответствующие записи хранятся в системе."Благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество. <…> Мы получили доступ к любым голосам", – отметил Клименко.Кроме того, он подчеркнул, что система ДЭГ позволяет не только следить за динамикой голосов, но и проанализировать, насколько эта динамика естественна. По мнению эксперт, у наблюдателя за онлайн-выборами есть больше компетенций, потому что он может проверить ход голосования во времени."Вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться", – уточнил Клименко.