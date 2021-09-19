К 23.45 партия власти набирает 39,62% голосов избирателей.

Во Владимирской области обработали 100 протоколов из 985, то есть 10% бюллетеней. По партийным спискам лидирует «Единая Россия». По одномандатным округам выигрывают Игорь Игошин и Григорий Аникеев.К 23.45 партия власти набирает 39,62% голосов избирателей. Следом идёт КПРФ - 24,27%. Тройку по традиции замыкает ЛДПР - 10,01%. На четвёртом идёт «Справедливая Россия – За Правду» - 8,02%. Пятое место у партии «Новые люди» - 6,84%.По информации председателя избиркома Вадима Минаева, в одномандатных округах №79 и №80 побеждают единороссы Игорь Игошин - 49,79% и Григорий Аникеев - 51,4%. Следом за ними расположились коммунисты Лариса Емельянова и Антон Сидорко. У них порядка 20% голосов.Напомним, что участки закрылись в 20:00. Члены УИКов под взором наблюдателей вскрыли урны и провели подсчёт бюллетеней. Заверенные протоколы они отвезли в ТИКи в для внесения информации в государственную систему «ГАС Выборы».