19 сентября православные отмечают Михайлово Чудо. Это один из важнейших церковных праздников.

19 сентября православные отмечают Михайлово Чудо. Это одиниз важнейших церковных праздников.В этот день верующие почитают Архангела Михаила, защитникасилы и доблести. Праздник принято встречать в традициях, они годамипередавались из поколения в поколение.19 сентября стоит воздержаться от тяжелой пищи и мытьяголовы, это может повлечь беды и "смыть ум". Нельзя выбрасывать остаткиеды, лучше отдать их бездомным животным.На Михайлово Чудо лучше воздержаться от контактов с острымипредметами, не следует шить и резать. В этот день нужно стараться всемпомогать, тогда Архангел исполнит заветное желание.Стоит всячески избегать конфликтов и любого рода обмана. Онимогут навлечь беду на месяцы вперед. Не нужно делать тяжелую работу по дому иогороду. В этот день нельзя печь хлеб и собирать чернику.Этот день считается благоприятным для молитв за здравие иисцеление. Нельзя сплетничать и злословить. Нужно оставить все дурные мысли и начатьдень со светлым умом. На Михайлово Чудо принято мириться и прощать старыеобиды.Согласно народным приметам, если 19 сентября верхушки березеще зеленые, зима наступит раньше срока. Если вечером облака окрасились в синийцвет, грядет перемена погоды. Теплая погода говорит о затяжной осени, изморозь –о снежной зиме.