Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже. По данным УМВД, ночью 8 июля сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, который

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в краже. По данным УМВД, ночью 8 июля сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, который вез тележку. Подойдя ближе, полицейские увидели в ней кабель и ножовку. Откуда предметы появились – мужчина не объяснил. Для проверки его доставили в отдел полиции. В дальнейшем установлено, что