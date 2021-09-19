214 тысяч москвичей, выбравших форму дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, воспользовались функцией отложенного решения. И еще почти 100 тысяч предпочли изменить уже поданный голос, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

214 тысяч москвичей, выбравших форму дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, воспользовались функцией "отложенного решения". И еще почти 100 тысяч предпочли изменить уже поданный голос, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов."Порядка 214 тысяч уникальных пользователей системы онлайн-голосования прибегли к «отложенному решению» по данным на 8:00 19 сентября. Это 12,5% от уже принявших участие в электронном голосовании избирателей", – Венедиктов.Функция "отложенного решения" дает возможность позволяет вернуться к уже полученному электронному бюллетеню в течение 24 часов с момента его первой загрузки, но не чаще чем один раз в три часа. Особенно актуально это при технических сбоях или возникновении проблем с подключением к интернету.Также Венедиктов отметил, что за первые два дня выборов депутатов Госдумы в Москве почти 100 тысяч избирателей онлайн-голосования функцией, позволяющей изменить уже поданный голос. Общее число москвичей, выбравших дистанционное электронное голосование, превышает два миллиона человек.