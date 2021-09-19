Вечером 18 сентября в Вязниковском районе в деревне Чудиново на улице Центральной сгорел дом №6. Погиб один человек. В 21-04 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании. По прибытии ..

Вечером 18 сентября в Вязниковском районе в деревне Чудиново на улице Центральной сгорел дом №6. Погиб один человек.В 21-04 на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании. По прибытии на место спасатели увидели открытое горение постройки. Они оперативно ликвидировали пожар на площади 48 квадратных метров.Как рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на пепелище был найден труп человека, личность устанавливается.На тушение пожара выезжали 3 единицы техники, а также 11 человек личного состава.Дознаватели ведомства устанавливают причину случившегося.