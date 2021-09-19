Показатели явки среди участников дистанционного электронного голосования в Москве заметно опережают число пришедших на избирательные участки. По сообщению Общественного штаба по наблюдению за выборами, к настоящему времени в выборах уже приняли участие 90% москвичей, подавших заявки на участие в онлайн-голосовании. Общие же показатели явки по избирательным участкам и дистанционному голосованию составляют 36,37%.

Показатели явки среди участников дистанционного электронного голосования в Москве заметно опережают число пришедших на избирательные участки. По сообщению Общественного штаба по наблюдению за выборами, к настоящему времени в выборах уже приняли участие 90% москвичей, подавших заявки на участие в онлайн-голосовании. Общие же показатели явки по избирательным участкам и дистанционному голосованию составляют 36,37%."Общая явка по Москве – бумажные бюллетени и онлайн – составила 36,37%. Мы уже превзошли 2016 год, когда было 35,72%. Но на немного, всего на 1%. По бумажным бюллетеням проголосовало 1 059 тысяч человек", – ход выборов глава Общественного штаба Алексей Венедиктов.Всего ход выборов в Москве контролируют 16 тысяч наблюдателей, работающих непосредственно на избирательных участках. Кроме этого, сотрудники Штаба круглосуточно наблюдают за происходящим по видеотрансляции, ведущейся с участков. Также под постоянным контролем находится электронное голосование.Выборы, стартовавшие 17 сентября, завершатся в воскресенье вечером. В 20:00 закроются избирательные участки, а в 19:59 прекратится авторизация участников онлайн-голосования. После этого по всей стране начнется подсчет результатов народного волеизъявления.