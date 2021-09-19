Будущее начинается сегодня, поэтому прологом Дня города-2021 стал 5-й Владимирский полумарафон «Золотые ворота».

Будущее начинается сегодня, поэтому прологом Дня города-2021 стал 5-й Владимирский полумарафон «Золотые ворота».Это - главное спортивное событие праздника. Старты полумарафона проходили 11 сентября в историческом центре Владимира - от Театральной площади до площади Фрунзе.Вам пакет!Накануне бегуны получали в стартовом городке на Театральной площади пакеты с персональным номером, индивидуальным чипом для хронометража и брендированной футболкой. Вход в стартовый городок организовали с соблюдением ограничительных требований Роспотребнадзора и органов власти -от атлетов требовались, в частности, справки о вакцинации от коронавирусной инфекции либо действующий ПЦР-тест.По традиции, старт полумарафону дал глава города Владимира Андрей Шохин. Приветствуя участников и гостей спортивного праздника, Андрей Шохин справедливо назвал владимирский полумарафон «Золотые ворота» символом молодости, преемственности поколений и воли к победе.Первыми на неофициальные дистанции 300 и 600 метров вышли самые маленькие бегуны в сопровождении опытных спортсменов. Затем стартовал «Забег равных возможностей» с участием атлетов с ограниченными возможностями здоровья.Ровно в 11.00 дали главный старт V владимирского полумарафона - на дистанцию21,1 км вышли мужчины и женщины старше 18 лет.Традиционно маршруты дистанций организовали так, чтобы марафонцы испытали не только спортивные, но и эстетические эмоции. По пути легкоатлеты могли увидеть владимирские белокаменные соборы, смотровые площадки, виды на пойму реки Клязьмы.Весь день в стартовом городке на Театральной площади для бегунов и болельщиков работали фотозоны и мастер-классы. В специально открытом детском секторе профессиональные педагоги приглядывали за детьми, пока их родители преодолевают дистанции. К слову, для иногородних бегунов провели экскурсии по историческому центру Владимира и Патриаршему саду.Кто победил?Абсолютным победителем на главной дистанции 21,1 км среди мужчин стал марафонец из Орловской области Иван Парфёнов с результатом 1 час 9 минут 28 секунд, вторым финишировал нижегородец Алексей Свиридов, третьим - Виталий Логинов из Иванова.Первой среди полума­ра­фон­цев-женщин с результатом 1 час 18 минут 24 секунды пришла к финишу москвичка Юлия Конякина, второй - Алина Ромашова из Санкт-Петербурга, третьей - Екатерина Сергеева из Ярославля.Победители и призёры на главной дистанции полумарафона протяженностью 21,1 км получили денежные призы.Плюс один «юбилей»Ещё одно событие, приуроченное ко Дню города Владимира-2021. В Доме культуры мкр Оргтруд прошёл праздник, посвященный 15-летию его вхождения в состав областного центра.Поздравляя жителей микрорайона, глава города Андрей Шохин сказал:- Этот 15-летний путь мы прошли с вами вместе, решая самые насущные проблемы микрорайона. Многое ещё предстоит сделать, но уже сегодня святая оргтрудовская земля - благодатная. Здесь, наряду с преимуществами загородной жизни, созданы полноценные городские удобства. Для администрации города важны комфорт и благополучие каждого жителя Владимира, независимо от того живёт ли он в центре города или в отдалённом микрорайоне. И городские власти шаг за шагом решают эти задачи. Благоустройство микрорайона Оргтруд, решение коммунальных проблем мы ведём и будем вести совместно с вами - чтобы жизнь оргтрудовцев становилась удобнее и комфортнее.Председатель горсовета Николай Толбухин, много лет бывший депутатом горсовета от Оргтруда, и депутат Александр Захаров, перенявший эстафету своего наставника, отметили, что жители Оргтруда только выиграли от присоединения к областному центру. Они считают, что у местных жителей особый характер: они добрые, отзывчивые и трудолюбивые, и при этом настойчивые, упорные и сплочённые.Разрешите поздравитьМы отметили 1031-й день рождения любимого города Владимира - исторической столицы нашей великой России, центра духовности и культуры, города добрых традиций, уверенного развития и хороших людей.Желаем всем владимирцам и гостям нашего общего праздника крепкого здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов и отличного настроения! Берегите себя и своих близких. Учитесь, трудитесь и живите долго и счастливо!С праздником! С Днём города Владимира!А.С.Шохин, глава города Владимира;Н.Ю.Толбухин, председательСовета народныхдепутатов