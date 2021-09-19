Ему было 84 года.

Скончался экс-сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин. Ему было 84 года.С 2001 по 2009 годы Евгений Павлович работал в Совете Федерации.«Он был принципиальным человеком, никогда не изменял своим принципам. Его профессионализм, знания, опыт всегда служили на благо людям», - отзываются о нем бывшие коллеги.Владимирцам политик больше известен как руководитель Троллейбусного управления, которое он возглавил в 1978 году и проработал до начала 2000-х.После ухода из Совета Федерации Евгений Ильюшкин работал в Совете ветеранов.Он был награжден орденами Почёта, Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд, почётным знаком СФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почётной грамотой СФ. Носил звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РСФСР».