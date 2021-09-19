В районе девяти вечера 18 сентября пожарные выехали на тушение нежилого дома в деревню Чудиново Вязниковского района. Дом горел на площади 48 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили

В районе девяти вечера 18 сентября пожарные выехали на тушение нежилого дома в деревню Чудиново Вязниковского района. Дом горел на площади 48 квадратных метров. Пожарные оперативно потушили пламя. На месте был обнаружен погибший человек. Его личность пока не установлена. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного