В квартире полицейские обнаружили 92-летнюю пенсионерку, которая почувствовав себя плохо, стала кричать, чтобы привлечь внимание соседей...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции пришли на помощь пенсионерке, которая почувствовала себя плохо.В дежурную часть ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы поступило сообщение от граждан 10 микрорайона Зеленограда о том, что в одной из квартир раздаются крики о помощи. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции сержант полиции Игорь Полуляшный и сержант полиции Марат Высоцкий.На месте соседи пояснили, что в квартире находится пенсионерка, крики о помощи усиливались, и сотрудники полиции приняли решение выбить дверь. В квартире они обнаружили 92-летнюю пенсионерку, которая почувствовав себя плохо, стала кричать, чтобы привлечь внимание соседей.Полицейские вызвали бригаду скорой помощи и связались с ее родственниками. Прибывшие медики оказали пенсионерке необходимую медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась. В настоящий момент жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31