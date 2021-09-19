Он заявил, что в течение трёх дней голосования жалоб на организацию и проведение избирательного процесса не поступало.

Во Владимирской области не выявлено случаев вброса бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказал председатель Избирательной комиссии региона Вадим Минаев.Он заявил, что в течение трёх дней голосования жалоб на организацию и проведение избирательного процесса не поступало.«Были обращения, вопросы и консультации, которые удовлетворялись в рабочем порядке. Мы все время находились в тесном контакте с представителями партий. В рассмотрении спорных ситуаций, которые несколько раз возникали, нам помогали наблюдатели. Они проявляли независимость и объективность, опирались исключительно на факты, а не на эмоции. Я хотел бы всех их поблагодарить за профессиональный подход к работе», - прокомментировал Вадим Минаев.В целом по стране пока подтвердилось восемь случаев вброса бюллетеней. Об этом заявила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Во всех случаях они были признаны недействительными. Полиция проводит проверки.В Адыгее, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели участковых комиссий, где произошли вбросы. В Ивановской, Московской и Саратовской областях пока обошлись без отстранения руководителей УИКов.Напомним, с 17 по 19 сентября наши соотечественники выбирали депутатов нижней палаты парламента: 225 — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.