Юрлицу во Владимирской области грозит крупный штраф за неиспользование земель сельхозназначения. Руководитель организации из Собинского района не использовал три участка площадью почти

Юрлицу во Владимирской области грозит крупный штраф за неиспользование земель сельхозназначения. Руководитель организации из Собинского района не использовал три участка площадью почти 270 гектаров для сельскохозяйственного производства. Земли по всей площади зарастают сорняками, деревьями и кустарниками. В отношении правообладателя земельных участков госинспектор управления Россельхознадзора возбудил дело за невыполнение обязанностей по рекультивации земель. Это влечет наложение