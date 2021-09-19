По информации владимирского избиркома на 20.00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы в регионе проголосовали 224 907 избирателей или 20,42%. Ранее мы сообщали, что в первый день 17 ..

По информации владимирского избиркома на 20.00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы в регионе проголосовали 224 907 избирателей или 20,42%.Ранее мы сообщали, что в первый день 17 сентября 7% избирателей.УИКи продолжают работать в штатном режиме. Процедура организована с соблюдением антиковидных требований Роспотребнадзора.Напомним, что в этом году граждане страны имели возможность прикрепиться к любому участку, чтобы исполнить свой гражданский долг. Выборы депутатов Госдумы пройдут в течение трёх дней – 17,18 и 19 сентября.