Губернатор Александр Авдеев распорядился начать 20 сентября подачу отопление в жилые дома Владимирской области. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Первыми тепло в квартирах почувствуют

Губернатор Александр Авдеев распорядился начать 20 сентября подачу отопление в жилые дома Владимирской области. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Первыми тепло в квартирах почувствуют жители Владимира, а 21 сентября отопление пустят и по батареям в Коврове и Муроме. «Традиционно отопительный период начинаем, если среднесуточная температура не превышает +8 градусов на протяжении 5 суток.