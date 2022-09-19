Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Республики Татарстан, который...

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Республики Татарстан, который обвиняется в мошенничестве со значительным ущербом.Летом этого года в полицию обратился житель Суздальского района, сообщивший о хищении у него более 120 000 рублей. Потерпевший пояснил, что нашёл в сети Интернет объявление о продаже строительных материалов, связался с продавцом и, обсудив условия доставки, перевёл на указанный им счёт деньги за покупку. В оговоренный срок товар не привезли, а продавец по телефону сначала объяснял задержку недобросовестностью подрядчиков, а после вообще перестал выходить на связь.Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Он сознался, что строительных материалов у него не было и он изначально не планировал выполнять условия договора, а только забрать деньги у доверчивого покупателя.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: freepik.com