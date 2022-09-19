Сейчас работы ведутся по графику.

Александр Авдеев вновь побывал на месте строительства школы на 1100 мест в Коврове. О подробностях визита рассказали в пресс-службе губернатора.Напомним, что в процессе возведения объекта сменился подрядчик. Из-за недобросовестной работы с первой компанией разорвали контракт.Когда «Ремстройгарант» зашёл на площадку, отставание от плановых сроков составляло порядка шести месяцев. Сейчас работы ведутся по графику.«На трёх из шести блоков начата кирпичная кладка, на самом большом строим второй этаж. Стараемся до холодов уйти под крышу», − доложил гендиректор фирмы Вячеслав Смирнов.Новая школа в микрорайоне Салтаниха строится в рамках национального проекта «Образование». К новому зданию заасфальтируют два подъезда, а также парковку на 10 мест. Также появится зона отдыха для младших классов и для групп продлённого дня, гимнастический городок, физкультурная зона с беговой дорожкой, поле для мини-футбола, площадка для баскетбола и волейбола. Объект должен состоять из 44 классов.По контракту, учреждение необходимо сдать к 1 сентября 2023 года. Глава региона попросил строителей ускориться. Вопрос находится на его личном контроле.