Дана Борисова заявляет, что поборола все свои зависимости. Однако ее поведение все чаще говорит об обратном.

Дана Борисова заявляет, что поборола все свои зависимости. Однако ее поведение все чаще говорит об обратном.Российская телеведущая Дана Борисова не скрывает, что у нее диагностировано психическое отклонение в виде биполярного расстройства и маниакально-депрессивного синдрома. Болезнь проявляется в виде резких и неожиданных перепадов настроения, которые случаются регулярно. Если такое не лечить, то звезда может впасть в затяжную и глубокую депрессию.Время от времени Борисова ложится в специализированную клинику, которая лечит подобные психические заболевания, на плановые обследования и реабилитации. Но, судя по всему, блондинке нелегко дается дисциплина. Как стало известно, Дана Борисова покидает стены лечебницы и уезжает на различные светские мероприятия. Также она периодически уходит из больницы, чтобы пообщаться с дочерью Полиной.Впрочем, 14-летняя наследница Борисовой вполне могла бы обойтись и без своей опальной матери. По ее мнению, женщине не мешало бы пройти непрерывный и полноценный курс лечения, а не скакать из больницы на вечеринку и обратно.Сама же Дана Борисова не видит ничего страшного в своих отлучках из больницы. Она уверена, что никаких зависимостей у нее нет, и себе она никак не навредит.