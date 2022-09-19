Дольщики ЖК «Северный» продолжают бить тревогу. Дом в пятнадцать этажей построен, но его не вводят в эксплуатацию. Здание не принимает Ростехнадзор. Напомним, по словам дольщиков, на объекте

Дольщики ЖК «Северный» продолжают бить тревогу. Дом в пятнадцать этажей построен, но его не вводят в эксплуатацию. Здание не принимает Ростехнадзор. Напомним, по словам дольщиков, на объекте были выявлены нарушения в системе водоснабжения и водоотведения, отсутствовало электричество. После выхода нашего репортажа и вмешательства прокуратуры здание подключили к основным инженерным коммуникациям. Однако пока застройщик устранил не