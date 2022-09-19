Сначала состоится конкурс.

После назначения Андрея Шохина Совета Федерации от Владимирской области весь город гадает, перебирая фамилии возможных преемников. Между тем, имя врио главы горадминистрации могут назвать уже сегодня.В понедельник состоится традиционная планёрка, на которой, возможно, и станет известно кто будет руководить городом до проведения конкурса. Скорее всего, им станет один из действующих заместителей, который будет исполнять обязанности до тех пор, пока депутаты не назначат нового мэра.По Уставу горсовет сначала должен объявить конкурс на замещение вакантной должности. Претендентам дадут время, чтобы подать документы. Конкурсная комиссия отберёт кандидатов, из которых парламентарии и выберут нового градоначальника. Процесс, вероятнее всего, продлится несколько месяцев.