Она стала победителем регионального отбора.

Воспитатель из Владимирской области Ирина Кирбенева примет участие в федеральном конкурсе «Педагог-психолог России». Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Педагог-психолог детсада №3 из Покрова стала победителем регионального отбора. Теперь она представит 33-ий регион на национальном этапе.«Педагог намерена продемонстрировать авторские игровые приёмы для формирования мыслительных операций, упражнения на кинестетический праксис, элементы арт-терапии для развития воображения и речи», - уточнили в департаменте образования.Конкурс стартует 20 сентября.