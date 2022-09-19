Временно исполняющим обязанности главы областной столицы назначат Александра Максимова. Об этом сообщает источник 6 канала, знакомый с ситуацией. Подтвердится эта информация или нет –

Временно исполняющим обязанности главы областной столицы назначат Александра Максимова. Об этом сообщает источник 6 канала, знакомый с ситуацией. Подтвердится эта информация или нет – станет известно уже завтра. 20 сентября нынешний глава города Андрей Шохин официально объявит имя врио руководителя областного центра. Судя по информации на сайте регионального отделения «Единой России», 47-летний Александр Максимов –