Временно исполняющим обязанности главы областной столицы назначат Александра Максимова. Об этом сообщает источник 6 канала, знакомый с ситуацией. Подтвердится эта информация или нет –
<a href="https://33live.ru/novosti/19-09-2022-istochnik-vrio-glavy-vladimira-stanet-pervyj-zamestitel-shoxina-aleksandr-maksimov.html" target="_blank">Источник: врио главы Владимира станет первый заместитель Шохина Александр Максимов</a> - Временно исполняющим обязанности главы областной столицы назначат Александра Максимова. Об этом сообщает источник 6 канала, знакомый с ситуацией. Подтвердится эта информация или нет –
[url=https://33live.ru/novosti/19-09-2022-istochnik-vrio-glavy-vladimira-stanet-pervyj-zamestitel-shoxina-aleksandr-maksimov.html]Источник: врио главы Владимира станет первый заместитель Шохина Александр Максимов[/url] - Временно исполняющим обязанности главы областной столицы назначат Александра Максимова. Об этом сообщает источник 6 канала, знакомый с ситуацией. Подтвердится эта информация или нет –