Сегодня в 5 часов утра на 76-году жизни ушёл от нас Владимир Миодушевский, артист, художник, поэт,...

Сегодня в 5 часов утра на 76-году жизни ушёл от нас Владимир Миодушевский, артист, художник, поэт, драматург, режиссёр, сообщили друзья покойного в соцсетях.Владимир Георгиевич появился на свет 30 августа 1947 года, в Томске. Бабушка - профессиональная актриса, мама - филолог. Владимир всю жизнь мечтал стать художником, но по настоянию семьи сначала освоил профессию автомеханика. Потом в его жизни были Горьковское театральное училище, театры многих советских городов. От Иванова до Магадана. Володя последовал мудрому совету: "Иди в кукольники - сможешь сыграть всё".Более двух десятков лет он был главным режиссером Театра кукол во Владимире. На его сцене поставил свыше 40 спектаклей. Написал почти 30 пьес.Ровно 10 лет назад - сентябре 2012-ого - Владимир Георгиевич перебрался в Москву, к дочери. Все чаще давал знать о себе возраст, начало подводить здоровье. Но сочинять и рисовать он не перестал - его творческая энергия не убывала!Владимирцы сразу нескольких поколений всегда будут помнить созданную добрым сказочником "Вселенную Миодушевского".