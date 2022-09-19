Как распознать депрессию, рассказала эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова.

Как распознать депрессию, рассказала эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор центра психологии СамГМУ Иркям Ахмерова.Согласно Всемирной организации здравоохранения, от клинической депрессии страдает порядка 280 миллионов человек на всей планете, то есть примерно 4% населения Земли. Это психическое расстройство весьма опасное и может привести к печальным последствиям.Понять, что у человека депрессия, можно, обратив внимание на его поведение. По словам Иркям Ахмеровой, если он больше двух недель пребывает в упадническом состоянии, отказывается от приема пищи, плохо спит и довольно плохо коммуницирует с окружающими людьми, то такому человеку срочно требуется помощь психотерапевта.Как избежать депрессию? Специалист в беседе с настоятельно рекомендовал по 15-20 минут в день тратить на физические нагрузки, спать по семь-восемь часов в комнате, которая проветривается. Во время сна окна должны быть зашторены. Причем засыпать нужно не в тот же день, в который нужно проснуться, отметила Ахмерова.Также, по мнению эксперта, необходимо следить за своим питанием. Нужно выпивать достаточное количество воды и как можно чаще употреблять фрукты и овощи.Ранее член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина рассказывала, как бороться с осенней депрессией. Ее слова "Дни.ру".