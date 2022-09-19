Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова покинула Россию после событий 24 февраля. Сейчас она живет и пытается строить карьеру в Париже. О том, что было и осталось в Москве, остается только вспоминать.

Актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова покинула Россию после событий 24 февраля. Сейчас она живет и пытается строить карьеру в Париже. О том, что было и осталось в Москве, остается только вспоминать.Мать актриса – Алиса Михайловна Литвинова – родилась 23 февраля 1943, долгие годы работала врачом-хирургом. Уже давно женщина на пенсии. Но сегодня она осталась совсем одна – единственная дочь и внучка живут за несколько тысяч верст. И приезжать пока не собираются. Она оказалась всеми брошена на старости лет."При любом посещении маминой квартиры, я каждый раз порывалась разгрести очередную кипу журналов, тряпочек, и вообще чего-то загадочного…" – вспоминает Литвинова. Судя по всему, квартира ее родительницы постепенно тонет в горах старья и хлама.Но мать категорически запретила дочери-богине разбирать эти пыльные завалы. "Мама каждый раз отвечала : "Рената, это не завалы, это – идеи!" Мир моей мамы полон идей" – пишет Рената.Стоит заметить, что даже в плотно запертой квартире за неделю может осесть порядка 6 тысяч пылевых частиц на квадратный сантиметр горизонтальной поверхности. Обычно среди них 35% минеральных частиц, 12% текстильных и бумажных волокон, 19% чешуек кожи, 7% цветочной пыльцы, 3% частиц сажи и 24% частиц неустановленного происхождения. По мнению ученых, в среднем в обычной комнате за год образуется свыше 10 килограммов пыли, а человек за сутки вдыхает до 6 миллиардов пылинок.Пыль бывает разного размера и измеряется в микрометрах. Самые крупные частицы могут достигать более 140 мкм. Но для здоровья человека опасней мелкая пыль размером до 10 мкм, которая дольше витает в воздухе и проникает в дыхательную систему.